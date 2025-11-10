Tokenomik ULTIMO (ULTIMO)

Tokenomik ULTIMO (ULTIMO)

Lihat cerapan utama tentang ULTIMO (ULTIMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:58:34 (UTC+8)
USD

ULTIMO (ULTIMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ULTIMO (ULTIMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K
Jumlah Bekalan:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Bekalan Edaran:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

ULTIMO (ULTIMO) Maklumat

ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience.

Laman Web Rasmi:
https://ultimo.gg/

Tokenomik ULTIMO (ULTIMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ULTIMO (ULTIMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ULTIMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ULTIMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ULTIMO, terokai ULTIMO harga langsung token!

ULTIMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ULTIMO? Halaman ramalan harga ULTIMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi