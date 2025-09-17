Ultraround Money (CIRCLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 24J Rendah $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 24J Tinggi $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Sepanjang Masa $ 35.32$ 35.32 $ 35.32 Harga Terendah $ 0.407855$ 0.407855 $ 0.407855 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) -3.87% Perubahan Harga (7D) -3.87%

Ultraround Money (CIRCLE) harga masa nyata ialah $1.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIRCLE didagangkan antara $ 1.084 rendah dan $ 1.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIRCLE sepanjang masa ialah $ 35.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.407855.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIRCLE telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -3.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ultraround Money (CIRCLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 941.97K$ 941.97K $ 941.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 941.97K$ 941.97K $ 941.97K Bekalan Peredaran 838.15K 838.15K 838.15K Jumlah Bekalan 838,146.9550306591 838,146.9550306591 838,146.9550306591

Had Pasaran semasa Ultraround Money ialah $ 941.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIRCLE ialah 838.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 838146.9550306591. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 941.97K.