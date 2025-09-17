Lagi Mengenai CIRCLE

Ultraround Money Logo

Ultraround Money Harga (CIRCLE)

Tidak tersenarai

1 CIRCLE ke USD Harga Langsung:

$1.12
+0.10%1D
USD
Ultraround Money (CIRCLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:18:38 (UTC+8)

Ultraround Money (CIRCLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.084
24J Rendah
$ 1.13
24J Tinggi

$ 1.084
$ 1.13
$ 35.32
$ 0.407855
+0.62%

+0.19%

-3.87%

-3.87%

Ultraround Money (CIRCLE) harga masa nyata ialah $1.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIRCLE didagangkan antara $ 1.084 rendah dan $ 1.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIRCLE sepanjang masa ialah $ 35.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.407855.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIRCLE telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -3.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ultraround Money (CIRCLE) Maklumat Pasaran

$ 941.97K
--
$ 941.97K
838.15K
838,146.9550306591
Had Pasaran semasa Ultraround Money ialah $ 941.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIRCLE ialah 838.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 838146.9550306591. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 941.97K.

Ultraround Money (CIRCLE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ultraround Money kepada USD adalah $ +0.00218436.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ultraround Money kepada USD adalah $ -0.2245124000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ultraround Money kepada USD adalah $ -0.4342394560.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ultraround Money kepada USD adalah $ +0.0757104111017265.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00218436+0.19%
30 Hari$ -0.2245124000-20.04%
60 Hari$ -0.4342394560-38.77%
90 Hari$ +0.0757104111017265+7.25%

Apakah itu Ultraround Money (CIRCLE)

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.

Ultraround Money (CIRCLE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Ultraround Money Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ultraround Money (CIRCLE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ultraround Money (CIRCLE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ultraround Money.

Semak Ultraround Money ramalan harga sekarang!

CIRCLE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ultraround Money (CIRCLE)

Memahami tokenomik Ultraround Money (CIRCLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CIRCLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ultraround Money (CIRCLE)

Berapakah nilai Ultraround Money (CIRCLE) hari ini?
Harga langsung CIRCLE dalam USD ialah 1.12 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CIRCLE ke USD?
Harga semasa CIRCLE ke USD ialah $ 1.12. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ultraround Money?
Had pasaran untuk CIRCLE ialah $ 941.97K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CIRCLE?
Bekalan edaran CIRCLE ialah 838.15K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CIRCLE?
CIRCLE mencapai harga ATH sebanyak 35.32 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CIRCLE?
CIRCLE melihat harga ATL sebanyak 0.407855 USD.
Berapakah jumlah dagangan CIRCLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CIRCLEialah -- USD.
Adakah CIRCLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CIRCLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CIRCLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.