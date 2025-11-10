UltraXRP Harga Hari Ini

Harga langsung UltraXRP (ULTRAXRP) hari ini ialah $ 2.3, dengan 1.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ULTRAXRP kepada USD penukaran adalah $ 2.3 setiap ULTRAXRP.

UltraXRP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,724, dengan bekalan edaran sebanyak 16.43K ULTRAXRP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ULTRAXRP didagangkan antara $ 2.21 (rendah) dan $ 2.31 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.61, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.05.

Dalam prestasi jangka pendek, ULTRAXRP dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -4.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UltraXRP (ULTRAXRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.72K$ 37.72K $ 37.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.72K$ 37.72K $ 37.72K Bekalan Peredaran 16.43K 16.43K 16.43K Jumlah Bekalan 16,434.80123390385 16,434.80123390385 16,434.80123390385

