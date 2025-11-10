Umbra Harga Hari Ini

Harga langsung Umbra (UMBRA) hari ini ialah $ 0.866388, dengan 0.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UMBRA kepada USD penukaran adalah $ 0.866388 setiap UMBRA.

Umbra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,664,782, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M UMBRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UMBRA didagangkan antara $ 0.826354 (rendah) dan $ 0.888856 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.488767.

Dalam prestasi jangka pendek, UMBRA dipindahkan -0.59% dalam sejam terakhir dan +48.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Umbra (UMBRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.69M$ 24.69M $ 24.69M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 28,500,000.0 28,500,000.0 28,500,000.0

Had Pasaran semasa Umbra ialah $ 8.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UMBRA ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.69M.