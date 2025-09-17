Apakah itu Umi Digital (UMI)

Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token. Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool. Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Umi Digital (UMI) Berapakah nilai Umi Digital (UMI) hari ini? Harga langsung UMI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UMI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa UMI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Umi Digital? Had pasaran untuk UMI ialah $ 25.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UMI? Bekalan edaran UMI ialah 33.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UMI? UMI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UMI? UMI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan UMI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UMIialah -- USD . Adakah UMI akan naik lebih tinggi tahun ini? UMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

