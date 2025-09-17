Unagi Token (UNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03472181 $ 0.03472181 $ 0.03472181 24J Rendah $ 0.055929 $ 0.055929 $ 0.055929 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03472181$ 0.03472181 $ 0.03472181 24J Tinggi $ 0.055929$ 0.055929 $ 0.055929 Sepanjang Masa $ 0.154495$ 0.154495 $ 0.154495 Harga Terendah $ 0.00648287$ 0.00648287 $ 0.00648287 Perubahan Harga (1J) +1.28% Perubahan Harga (1D) +43.64% Perubahan Harga (7D) +82.60% Perubahan Harga (7D) +82.60%

Unagi Token (UNA) harga masa nyata ialah $0.050306. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNA didagangkan antara $ 0.03472181 rendah dan $ 0.055929 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNA sepanjang masa ialah $ 0.154495, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00648287.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNA telah berubah sebanyak +1.28% sejak sejam yang lalu, +43.64% dalam 24 jam dan +82.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unagi Token (UNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.68M$ 32.68M $ 32.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.79M$ 49.79M $ 49.79M Bekalan Peredaran 650.12M 650.12M 650.12M Jumlah Bekalan 990,627,114.0 990,627,114.0 990,627,114.0

Had Pasaran semasa Unagi Token ialah $ 32.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNA ialah 650.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990627114.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.79M.