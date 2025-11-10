Uncap USD Harga Hari Ini

Harga langsung Uncap USD (USDU) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDU kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap USDU.

Uncap USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 459,653, dengan bekalan edaran sebanyak 459.16K USDU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDU didagangkan antara $ 1.001 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.004, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.999851.

Dalam prestasi jangka pendek, USDU dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Uncap USD (USDU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 459.65K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 459.65K Bekalan Peredaran 459.16K Jumlah Bekalan 459,162.427892089

Had Pasaran semasa Uncap USD ialah $ 459.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDU ialah 459.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 459162.427892089. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 459.65K.