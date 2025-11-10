Tokenomik Uncap USD (USDU)

Tokenomik Uncap USD (USDU)

Lihat cerapan utama tentang Uncap USD (USDU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:47:55 (UTC+8)
USD

Uncap USD (USDU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Uncap USD (USDU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 459.68K
$ 459.68K$ 459.68K
Jumlah Bekalan:
$ 459.20K
$ 459.20K$ 459.20K
Bekalan Edaran:
$ 459.20K
$ 459.20K$ 459.20K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 459.68K
$ 459.68K$ 459.68K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.999851
$ 0.999851$ 0.999851
Harga Semasa:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

Uncap USD (USDU) Maklumat

USDU is a Bitcoin-backed CDP (Collateralized Debt Position) stablecoin built on Starknet, designed to unlock liquidity for Bitcoin holders in DeFi. The protocol allows users to deposit Bitcoin collateral and mint USDU stablecoins at user-set interest rates, maintaining a 1:1 peg with the US dollar through a redemption mechanism.

USDU is part of Uncap, a dual-protocol system that serves as the liquidity engine for Bitcoin finance (BTCFi). The stablecoin features a permissionless liquidation system managed through a stability pool, where 75% of borrowing interest is distributed to stability pool participants and 25% is allocated as Protocol Incentivized Liquidity (PIL) to USDU-denominated trading pools on Ekubo DEX.

The protocol is based on Liquity v2 architecture, adapted for Bitcoin collateral on Starknet. USDU aims to serve as a foundational asset for the BTCFi ecosystem, providing censorship-resistant, trust-minimized stablecoin infrastructure that enables sustainable yield opportunities for Bitcoin holders without requiring them to sell their BTC holdings.

Laman Web Rasmi:
https://uncap.finance/

Tokenomik Uncap USD (USDU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Uncap USD (USDU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDU, terokai USDU harga langsung token!

USDU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDU? Halaman ramalan harga USDU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi