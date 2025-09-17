UNCX Network (UNCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 188.5 24J Tinggi $ 192.86 Sepanjang Masa $ 1,112.13 Harga Terendah $ 24.15 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) +0.27%

UNCX Network (UNCX) harga masa nyata ialah $190.68. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNCX didagangkan antara $ 188.5 rendah dan $ 192.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNCX sepanjang masa ialah $ 1,112.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 24.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNCX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan +0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UNCX Network (UNCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.90M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.09M Bekalan Peredaran 36.16K Jumlah Bekalan 47,650.00000000001

Had Pasaran semasa UNCX Network ialah $ 6.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNCX ialah 36.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 47650.00000000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.09M.