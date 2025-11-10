UNEMPLOYED COIN Harga Hari Ini

Harga langsung UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) hari ini ialah --, dengan 3.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNEMPLOYED kepada USD penukaran adalah -- setiap UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,005.24, dengan bekalan edaran sebanyak 997.97M UNEMPLOYED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNEMPLOYED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, UNEMPLOYED dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -21.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Bekalan Peredaran 997.97M 997.97M 997.97M Jumlah Bekalan 997,966,054.140877 997,966,054.140877 997,966,054.140877

Had Pasaran semasa UNEMPLOYED COIN ialah $ 8.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNEMPLOYED ialah 997.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997966054.140877. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.01K.