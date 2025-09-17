UNFK ($UNFK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.12% Perubahan Harga (1D) -0.20% Perubahan Harga (7D) +5.89% Perubahan Harga (7D) +5.89%

UNFK ($UNFK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $UNFK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $UNFK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $UNFK telah berubah sebanyak -1.12% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +5.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UNFK ($UNFK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 90.00T 90.00T 90.00T Jumlah Bekalan 89,999,392,288,561.4 89,999,392,288,561.4 89,999,392,288,561.4

Had Pasaran semasa UNFK ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $UNFK ialah 90.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 89999392288561.4. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.