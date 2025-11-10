UNIART Harga Hari Ini

Harga langsung UNIART (UNIART) hari ini ialah $ 0.00030195, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNIART kepada USD penukaran adalah $ 0.00030195 setiap UNIART.

UNIART kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 301,949, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B UNIART. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNIART didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04501655, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024043.

Dalam prestasi jangka pendek, UNIART dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UNIART (UNIART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 301.95K$ 301.95K $ 301.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 301.95K$ 301.95K $ 301.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UNIART ialah $ 301.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIART ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 301.95K.