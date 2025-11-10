UNIBROS Harga Hari Ini

Harga langsung UNIBROS (UNIBROS) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNIBROS kepada USD penukaran adalah -- setiap UNIBROS.

UNIBROS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,305, dengan bekalan edaran sebanyak 500.49M UNIBROS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNIBROS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, UNIBROS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UNIBROS (UNIBROS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.53K$ 78.53K $ 78.53K Bekalan Peredaran 500.49M 500.49M 500.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UNIBROS ialah $ 39.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIBROS ialah 500.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.53K.