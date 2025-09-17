Unicorn (UWU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00177567$ 0.00177567 $ 0.00177567 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) +5.52% Perubahan Harga (7D) +17.51% Perubahan Harga (7D) +17.51%

Unicorn (UWU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UWU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UWU sepanjang masa ialah $ 0.00177567, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UWU telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +5.52% dalam 24 jam dan +17.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unicorn (UWU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Bekalan Peredaran 16.00B 16.00B 16.00B Jumlah Bekalan 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69

Had Pasaran semasa Unicorn ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UWU ialah 16.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 16002113977.69. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.36M.