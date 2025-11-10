Unicorn Meat Harga Hari Ini

Harga langsung Unicorn Meat (W🍖) hari ini ialah $ 0.00822459, dengan 7.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa W🍖 kepada USD penukaran adalah $ 0.00822459 setiap W🍖.

Unicorn Meat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 822,383, dengan bekalan edaran sebanyak 99.99M W🍖. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, W🍖 didagangkan antara $ 0.0081494 (rendah) dan $ 0.00901186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01772418, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00259296.

Dalam prestasi jangka pendek, W🍖 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unicorn Meat (W🍖) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 822.38K$ 822.38K $ 822.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 822.38K$ 822.38K $ 822.38K Bekalan Peredaran 99.99M 99.99M 99.99M Jumlah Bekalan 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Had Pasaran semasa Unicorn Meat ialah $ 822.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran W🍖 ialah 99.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99990775.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 822.38K.