Tokenomik Unicorn Meat (W🍖)

Lihat cerapan utama tentang Unicorn Meat (W🍖), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:48:11 (UTC+8)
USD

Unicorn Meat (W🍖) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Unicorn Meat (W🍖), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 822.38K
$ 822.38K
Jumlah Bekalan:
$ 99.99M
$ 99.99M
Bekalan Edaran:
$ 99.99M
$ 99.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 822.38K
$ 822.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01772418
$ 0.01772418
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00259296
$ 0.00259296
Harga Semasa:
$ 0.00822459
$ 0.00822459

Unicorn Meat (W🍖) Maklumat

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

Laman Web Rasmi:
https://www.unicornmeateth.com/
Kertas putih:
https://gist.github.com/alexvandesande/eca0b87da89ab28fa50c

Tokenomik Unicorn Meat (W🍖): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Unicorn Meat (W🍖) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token W🍖 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token W🍖 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik W🍖, terokai W🍖 harga langsung token!

W🍖 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju W🍖? Halaman ramalan harga W🍖 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

