Tokenomik Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Lihat cerapan utama tentang Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Maklumat

UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening.

The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.

Laman Web Rasmi:
https://uaponsol.com

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 49.38K
Jumlah Bekalan:
$ 932.50M
Bekalan Edaran:
$ 932.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00111176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Unidentified Anomalous Phenomena (UAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UAP, terokai UAP harga langsung token!

UAP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UAP? Halaman ramalan harga UAP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

