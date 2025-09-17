Unido (UDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

Unido (UDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UDO sepanjang masa ialah $ 1.003, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UDO telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unido (UDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.64K$ 40.64K $ 40.64K Bekalan Peredaran 77.16M 77.16M 77.16M Jumlah Bekalan 114,954,387.0 114,954,387.0 114,954,387.0

Had Pasaran semasa Unido ialah $ 27.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UDO ialah 77.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 114954387.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.64K.