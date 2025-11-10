UniLend Finance Harga Hari Ini

Harga langsung UniLend Finance (UFT) hari ini ialah $ 0.00380711, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UFT kepada USD penukaran adalah $ 0.00380711 setiap UFT.

UniLend Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 380,713, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M UFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UFT didagangkan antara $ 0.00366517 (rendah) dan $ 0.00380713 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.47, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0028792.

Dalam prestasi jangka pendek, UFT dipindahkan +1.77% dalam sejam terakhir dan +3.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UniLend Finance (UFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 380.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 380.71K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa UniLend Finance ialah $ 380.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 380.71K.