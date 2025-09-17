Apakah itu Unio Coin (UNIO)

What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.

UNIO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Unio Coin (UNIO)

Memahami tokenomik Unio Coin (UNIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unio Coin (UNIO) Berapakah nilai Unio Coin (UNIO) hari ini? Harga langsung UNIO dalam USD ialah 0.00002894 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UNIO ke USD? $ 0.00002894 . Lihat Harga semasa UNIO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Unio Coin? Had pasaran untuk UNIO ialah $ 17.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UNIO? Bekalan edaran UNIO ialah 596.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNIO? UNIO mencapai harga ATH sebanyak 0.00877677 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNIO? UNIO melihat harga ATL sebanyak 0.00001683 USD . Berapakah jumlah dagangan UNIO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNIOialah -- USD . Adakah UNIO akan naik lebih tinggi tahun ini? UNIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Unio Coin (UNIO) Kemas Kini Industri Penting