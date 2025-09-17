UNION Protocol Governance (UNN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.124261$ 0.124261 $ 0.124261 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.74% Perubahan Harga (7D) -2.76% Perubahan Harga (7D) -2.76%

UNION Protocol Governance (UNN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNN sepanjang masa ialah $ 0.124261, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UNION Protocol Governance (UNN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.38K$ 130.38K $ 130.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 211.99K$ 211.99K $ 211.99K Bekalan Peredaran 615.06M 615.06M 615.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UNION Protocol Governance ialah $ 130.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNN ialah 615.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 211.99K.