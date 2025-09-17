Unique Network (UNQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0047371 24J Tinggi $ 0.00496409 Sepanjang Masa $ 0.01608143 Harga Terendah $ 0.00152318 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) -1.35%

Unique Network (UNQ) harga masa nyata ialah $0.00485693. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNQ didagangkan antara $ 0.0047371 rendah dan $ 0.00496409 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNQ sepanjang masa ialah $ 0.01608143, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00152318.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNQ telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan -1.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unique Network (UNQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 939.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.07M Bekalan Peredaran 193.13M Jumlah Bekalan 1,041,977,890.0

Had Pasaran semasa Unique Network ialah $ 939.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNQ ialah 193.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1041977890.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.07M.