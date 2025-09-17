Lagi Mengenai UNQT

Unique Utility Logo

Unique Utility Harga (UNQT)

Tidak tersenarai

1 UNQT ke USD Harga Langsung:

$0.00044919
$0.00044919$0.00044919
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Unique Utility (UNQT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:54:01 (UTC+8)

Unique Utility (UNQT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.220548
$ 0.220548$ 0.220548

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.03%

+6.03%

Unique Utility (UNQT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNQT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNQT sepanjang masa ialah $ 0.220548, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNQT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unique Utility (UNQT) Maklumat Pasaran

$ 29.17K
$ 29.17K$ 29.17K

--
----

$ 44.92K
$ 44.92K$ 44.92K

64.94M
64.94M 64.94M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Unique Utility ialah $ 29.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNQT ialah 64.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.92K.

Unique Utility (UNQT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Unique Utility kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Unique Utility kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Unique Utility kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Unique Utility kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-17.54%
60 Hari$ 0+16.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Unique Utility (UNQT)

Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Unique Utility (UNQT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Unique Utility Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unique Utility (UNQT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unique Utility (UNQT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unique Utility.

Semak Unique Utility ramalan harga sekarang!

UNQT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Unique Utility (UNQT)

Memahami tokenomik Unique Utility (UNQT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNQT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unique Utility (UNQT)

Berapakah nilai Unique Utility (UNQT) hari ini?
Harga langsung UNQT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNQT ke USD?
Harga semasa UNQT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unique Utility?
Had pasaran untuk UNQT ialah $ 29.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNQT?
Bekalan edaran UNQT ialah 64.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNQT?
UNQT mencapai harga ATH sebanyak 0.220548 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNQT?
UNQT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNQT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNQTialah -- USD.
Adakah UNQT akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNQT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNQTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:54:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.