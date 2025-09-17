Unique Utility (UNQT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.220548$ 0.220548 $ 0.220548 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.03% Perubahan Harga (7D) +6.03%

Unique Utility (UNQT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNQT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNQT sepanjang masa ialah $ 0.220548, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNQT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unique Utility (UNQT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Bekalan Peredaran 64.94M 64.94M 64.94M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Unique Utility ialah $ 29.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNQT ialah 64.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.92K.