Unisocks Logo

Unisocks Harga (SOCKS)

Tidak tersenarai

1 SOCKS ke USD Harga Langsung:

$14,131.02
$14,131.02$14,131.02
0.00%1D
USD
Unisocks (SOCKS) Carta Harga Langsung
Unisocks (SOCKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
Unisocks (SOCKS) harga masa nyata ialah $14,131.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOCKS didagangkan antara $ 14,131.02 rendah dan $ 14,131.02 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOCKS sepanjang masa ialah $ 198,759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOCKS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +24.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unisocks (SOCKS) Maklumat Pasaran

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

--
----

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

298.99
298.99 298.99

298.992857926618
298.992857926618 298.992857926618

Had Pasaran semasa Unisocks ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOCKS ialah 298.99, dengan jumlah bekalan sebanyak 298.992857926618. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.23M.

Unisocks (SOCKS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Unisocks kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Unisocks kepada USD adalah $ -2,647.1498455800.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Unisocks kepada USD adalah $ -189.0546772740.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Unisocks kepada USD adalah $ +405.85297873282.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ -2,647.1498455800-18.73%
60 Hari$ -189.0546772740-1.33%
90 Hari$ +405.85297873282+2.96%

Apakah itu Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

Unisocks (SOCKS) Sumber

Laman Web Rasmi

Unisocks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unisocks (SOCKS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unisocks (SOCKS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unisocks.

Semak Unisocks ramalan harga sekarang!

SOCKS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Unisocks (SOCKS)

Memahami tokenomik Unisocks (SOCKS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOCKS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unisocks (SOCKS)

Berapakah nilai Unisocks (SOCKS) hari ini?
Harga langsung SOCKS dalam USD ialah 14,131.02 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOCKS ke USD?
Harga semasa SOCKS ke USD ialah $ 14,131.02. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unisocks?
Had pasaran untuk SOCKS ialah $ 4.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOCKS?
Bekalan edaran SOCKS ialah 298.99 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOCKS?
SOCKS mencapai harga ATH sebanyak 198,759 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOCKS?
SOCKS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOCKS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOCKSialah -- USD.
Adakah SOCKS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOCKS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOCKSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Unisocks (SOCKS) Kemas Kini Industri Penting

