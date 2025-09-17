Unisocks (SOCKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 14,131.02 $ 14,131.02 $ 14,131.02 24J Rendah $ 14,131.02 $ 14,131.02 $ 14,131.02 24J Tinggi 24J Rendah $ 14,131.02$ 14,131.02 $ 14,131.02 24J Tinggi $ 14,131.02$ 14,131.02 $ 14,131.02 Sepanjang Masa $ 198,759$ 198,759 $ 198,759 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +24.25% Perubahan Harga (7D) +24.25%

Unisocks (SOCKS) harga masa nyata ialah $14,131.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOCKS didagangkan antara $ 14,131.02 rendah dan $ 14,131.02 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOCKS sepanjang masa ialah $ 198,759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOCKS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +24.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unisocks (SOCKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Bekalan Peredaran 298.99 298.99 298.99 Jumlah Bekalan 298.992857926618 298.992857926618 298.992857926618

Had Pasaran semasa Unisocks ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOCKS ialah 298.99, dengan jumlah bekalan sebanyak 298.992857926618. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.23M.