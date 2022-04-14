Tokenomik Unisocks (SOCKS)
Unisocks (SOCKS) Maklumat
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
Unisocks (SOCKS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Unisocks (SOCKS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Unisocks (SOCKS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Unisocks (SOCKS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SOCKS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SOCKS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SOCKS, terokai SOCKS harga langsung token!
