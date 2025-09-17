Unistake (UNISTAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00638863 $ 0.00638863 $ 0.00638863 24J Rendah $ 0.00649587 $ 0.00649587 $ 0.00649587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00638863$ 0.00638863 $ 0.00638863 24J Tinggi $ 0.00649587$ 0.00649587 $ 0.00649587 Sepanjang Masa $ 0.343043$ 0.343043 $ 0.343043 Harga Terendah $ 0.0017702$ 0.0017702 $ 0.0017702 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +4.93% Perubahan Harga (7D) +4.93%

Unistake (UNISTAKE) harga masa nyata ialah $0.0064521. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNISTAKE didagangkan antara $ 0.00638863 rendah dan $ 0.00649587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNISTAKE sepanjang masa ialah $ 0.343043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0017702.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNISTAKE telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +4.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unistake (UNISTAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 159.28M 159.28M 159.28M Jumlah Bekalan 279,999,999.0 279,999,999.0 279,999,999.0

Had Pasaran semasa Unistake ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNISTAKE ialah 159.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 279999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.