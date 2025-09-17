Unit Bitcoin (UBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114 852 $ 114 852 $ 114 852 24J Rendah $ 116 964 $ 116 964 $ 116 964 24J Tinggi 24J Rendah $ 114 852$ 114 852 $ 114 852 24J Tinggi $ 116 964$ 116 964 $ 116 964 Sepanjang Masa $ 124 343$ 124 343 $ 124 343 Harga Terendah $ 73 355$ 73 355 $ 73 355 Perubahan Harga (1J) +0,03% Perubahan Harga (1D) +1,30% Perubahan Harga (7D) +5,18% Perubahan Harga (7D) +5,18%

Unit Bitcoin (UBTC) harga masa nyata ialah $116 667. Sepanjang 24 jam yang lalu, UBTC didagangkan antara $ 114 852 rendah dan $ 116 964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UBTC sepanjang masa ialah $ 124 343, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 73 355.

Dari segi prestasi jangka pendek, UBTC telah berubah sebanyak +0,03% sejak sejam yang lalu, +1,30% dalam 24 jam dan +5,18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unit Bitcoin (UBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 381,86M$ 381,86M $ 381,86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2,45T$ 2,45T $ 2,45T Bekalan Peredaran 3,27K 3,27K 3,27K Jumlah Bekalan 20 999 999,99993401 20 999 999,99993401 20 999 999,99993401

Had Pasaran semasa Unit Bitcoin ialah $ 381,86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UBTC ialah 3,27K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20999999.99993401. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2,45T.