Lagi Mengenai UBTC

Maklumat Harga UBTC

Laman Web Rasmi UBTC

Tokenomik UBTC

Ramalan Harga UBTC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Unit Bitcoin Logo

Unit Bitcoin Harga (UBTC)

Tidak tersenarai

1 UBTC ke USD Harga Langsung:

$116 663
$116 663$116 663
+1,20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Unit Bitcoin (UBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:20:57 (UTC+8)

Unit Bitcoin (UBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 114 852
$ 114 852$ 114 852
24J Rendah
$ 116 964
$ 116 964$ 116 964
24J Tinggi

$ 114 852
$ 114 852$ 114 852

$ 116 964
$ 116 964$ 116 964

$ 124 343
$ 124 343$ 124 343

$ 73 355
$ 73 355$ 73 355

+0,03%

+1,30%

+5,18%

+5,18%

Unit Bitcoin (UBTC) harga masa nyata ialah $116 667. Sepanjang 24 jam yang lalu, UBTC didagangkan antara $ 114 852 rendah dan $ 116 964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UBTC sepanjang masa ialah $ 124 343, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 73 355.

Dari segi prestasi jangka pendek, UBTC telah berubah sebanyak +0,03% sejak sejam yang lalu, +1,30% dalam 24 jam dan +5,18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unit Bitcoin (UBTC) Maklumat Pasaran

$ 381,86M
$ 381,86M$ 381,86M

--
----

$ 2,45T
$ 2,45T$ 2,45T

3,27K
3,27K 3,27K

20 999 999,99993401
20 999 999,99993401 20 999 999,99993401

Had Pasaran semasa Unit Bitcoin ialah $ 381,86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UBTC ialah 3,27K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20999999.99993401. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2,45T.

Unit Bitcoin (UBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Unit Bitcoin kepada USD adalah $ +1 493,75.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Unit Bitcoin kepada USD adalah $ +198,4039002000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Unit Bitcoin kepada USD adalah $ -1 450,4158107000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Unit Bitcoin kepada USD adalah $ +11 794,94379774223.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1 493,75+1,30%
30 Hari$ +198,4039002000+0,17%
60 Hari$ -1 450,4158107000-1,24%
90 Hari$ +11 794,94379774223+11,25%

Apakah itu Unit Bitcoin (UBTC)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Unit Bitcoin (UBTC) Sumber

Laman Web Rasmi

Unit Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unit Bitcoin (UBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unit Bitcoin (UBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unit Bitcoin.

Semak Unit Bitcoin ramalan harga sekarang!

UBTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Unit Bitcoin (UBTC)

Memahami tokenomik Unit Bitcoin (UBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unit Bitcoin (UBTC)

Berapakah nilai Unit Bitcoin (UBTC) hari ini?
Harga langsung UBTC dalam USD ialah 116 667 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UBTC ke USD?
Harga semasa UBTC ke USD ialah $ 116 667. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unit Bitcoin?
Had pasaran untuk UBTC ialah $ 381,86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UBTC?
Bekalan edaran UBTC ialah 3,27K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UBTC?
UBTC mencapai harga ATH sebanyak 124 343 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UBTC?
UBTC melihat harga ATL sebanyak 73 355 USD.
Berapakah jumlah dagangan UBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UBTCialah -- USD.
Adakah UBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
UBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:20:57 (UTC+8)

Unit Bitcoin (UBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.