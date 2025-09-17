Unit Ethereum (UETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,436.85 $ 4,436.85 $ 4,436.85 24J Rendah $ 4,542.87 $ 4,542.87 $ 4,542.87 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,436.85$ 4,436.85 $ 4,436.85 24J Tinggi $ 4,542.87$ 4,542.87 $ 4,542.87 Sepanjang Masa $ 4,966.8$ 4,966.8 $ 4,966.8 Harga Terendah $ 1,403.61$ 1,403.61 $ 1,403.61 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +4.77% Perubahan Harga (7D) +4.77%

Unit Ethereum (UETH) harga masa nyata ialah $4,508.75. Sepanjang 24 jam yang lalu, UETH didagangkan antara $ 4,436.85 rendah dan $ 4,542.87 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UETH sepanjang masa ialah $ 4,966.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,403.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, UETH telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +4.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unit Ethereum (UETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 366.04B$ 366.04B $ 366.04B Bekalan Peredaran 541.93 541.93 541.93 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Unit Ethereum ialah $ 1.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UETH ialah 541.93, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.04B.