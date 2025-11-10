Unit Fartcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Unit Fartcoin (UFART) hari ini ialah $ 0.310541, dengan 8.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UFART kepada USD penukaran adalah $ 0.310541 setiap UFART.

Unit Fartcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,873,934, dengan bekalan edaran sebanyak 80.10M UFART. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UFART didagangkan antara $ 0.283943 (rendah) dan $ 0.318597 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.69, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.239061.

Dalam prestasi jangka pendek, UFART dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -5.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unit Fartcoin (UFART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.87M$ 24.87M $ 24.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 310.54M$ 310.54M $ 310.54M Bekalan Peredaran 80.10M 80.10M 80.10M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Unit Fartcoin ialah $ 24.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFART ialah 80.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 310.54M.