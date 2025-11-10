Unit Plasma Harga Hari Ini

Harga langsung Unit Plasma (UXPL) hari ini ialah $ 0.290967, dengan 1.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UXPL kepada USD penukaran adalah $ 0.290967 setiap UXPL.

Unit Plasma kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 105,126,787, dengan bekalan edaran sebanyak 360.06M UXPL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UXPL didagangkan antara $ 0.274536 (rendah) dan $ 0.303749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.57, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.228128.

Dalam prestasi jangka pendek, UXPL dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +9.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unit Plasma (UXPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 105.13M$ 105.13M $ 105.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.92B$ 2.92B $ 2.92B Bekalan Peredaran 360.06M 360.06M 360.06M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Unit Plasma ialah $ 105.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UXPL ialah 360.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.92B.