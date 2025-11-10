Unit Pump Harga Hari Ini

Harga langsung Unit Pump (UPUMP) hari ini ialah $ 0.00396485, dengan 6.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00396485 setiap UPUMP.

Unit Pump kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,486,137, dengan bekalan edaran sebanyak 31.90B UPUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPUMP didagangkan antara $ 0.00368902 (rendah) dan $ 0.00405671 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00878431, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00228745.

Dalam prestasi jangka pendek, UPUMP dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -8.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unit Pump (UPUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.49M$ 126.49M $ 126.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.96B$ 3.96B $ 3.96B Bekalan Peredaran 31.90B 31.90B 31.90B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Unit Pump ialah $ 126.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPUMP ialah 31.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.96B.