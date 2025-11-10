Unit Solana Harga Hari Ini

Harga langsung Unit Solana (USOL) hari ini ialah $ 161.63, dengan 2.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USOL kepada USD penukaran adalah $ 161.63 setiap USOL.

Unit Solana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,527,619, dengan bekalan edaran sebanyak 139.36K USOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USOL didagangkan antara $ 155.52 (rendah) dan $ 163.51 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 253.02, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 143.23.

Dalam prestasi jangka pendek, USOL dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -12.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unit Solana (USOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.53M$ 22.53M $ 22.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.82B$ 80.82B $ 80.82B Bekalan Peredaran 139.36K 139.36K 139.36K Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Unit Solana ialah $ 22.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USOL ialah 139.36K, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.82B.