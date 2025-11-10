Tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK)

Lihat cerapan utama tentang UNITE THE KINGDOM (UTK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:59:10 (UTC+8)
UNITE THE KINGDOM (UTK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UNITE THE KINGDOM (UTK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.24K
Jumlah Bekalan:
$ 823.69M
Bekalan Edaran:
$ 823.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.24K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00486993
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
UNITE THE KINGDOM (UTK) Maklumat

Our Mission Our mission is to unite the kingdom and champion the fundamental right of free speech for every British citizen. We are building a movement dedicated to preserving our culture and heritage.

Free Speech for All We believe in a strong, sovereign Britain where open dialogue and traditional values are not just protected, but celebrated. This is more than a token; it's a stand for the future of our nation.

Our Vision We envision a future where British values thrive, and every voice can be heard without fear. Join us in building a stronger, freer Britain.

Laman Web Rasmi:
https://utkcoin.com/

Tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UTK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UTK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UTK, terokai UTK harga langsung token!

UTK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UTK? Halaman ramalan harga UTK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi