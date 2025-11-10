Tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK)
Our Mission Our mission is to unite the kingdom and champion the fundamental right of free speech for every British citizen. We are building a movement dedicated to preserving our culture and heritage.
Free Speech for All We believe in a strong, sovereign Britain where open dialogue and traditional values are not just protected, but celebrated. This is more than a token; it's a stand for the future of our nation.
Our Vision We envision a future where British values thrive, and every voice can be heard without fear. Join us in building a stronger, freer Britain.
Tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik UNITE THE KINGDOM (UTK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token UTK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token UTK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik UTK, terokai UTK harga langsung token!
