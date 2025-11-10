United States of Memerica Harga Hari Ini

Harga langsung United States of Memerica (MEMERICA) hari ini ialah --, dengan 2.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMERICA kepada USD penukaran adalah -- setiap MEMERICA.

United States of Memerica kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,251, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B MEMERICA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMERICA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000174, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMERICA dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan -49.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

United States of Memerica (MEMERICA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.25K$ 84.25K $ 84.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.25K$ 84.25K $ 84.25K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa United States of Memerica ialah $ 84.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMERICA ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.25K.