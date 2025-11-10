Tokenomik United States of Memerica (MEMERICA)

Lihat cerapan utama tentang United States of Memerica (MEMERICA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:48:27 (UTC+8)
USD

United States of Memerica (MEMERICA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk United States of Memerica (MEMERICA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 87.79K
$ 87.79K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 87.79K
$ 87.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

United States of Memerica (MEMERICA) Maklumat

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

Laman Web Rasmi:
https://linktr.ee/MemericaCTO

Tokenomik United States of Memerica (MEMERICA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik United States of Memerica (MEMERICA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEMERICA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEMERICA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEMERICA, terokai MEMERICA harga langsung token!

MEMERICA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEMERICA? Halaman ramalan harga MEMERICA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi