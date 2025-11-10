UnitedHealth xStock Harga Hari Ini

Harga langsung UnitedHealth xStock (UNHX) hari ini ialah $ 326.15, dengan 0.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNHX kepada USD penukaran adalah $ 326.15 setiap UNHX.

UnitedHealth xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 522,942, dengan bekalan edaran sebanyak 1.60K UNHX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNHX didagangkan antara $ 325.19 (rendah) dan $ 326.4 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 388.84, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 234.96.

Dalam prestasi jangka pendek, UNHX dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -4.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UnitedHealth xStock (UNHX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 522.94K$ 522.94K $ 522.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Bekalan Peredaran 1.60K 1.60K 1.60K Jumlah Bekalan 24,752.43230453158 24,752.43230453158 24,752.43230453158

Had Pasaran semasa UnitedHealth xStock ialah $ 522.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNHX ialah 1.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24752.43230453158. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.07M.