UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) -3.45%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, USNDC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USNDC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, USNDC telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -3.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.13K Bekalan Peredaran 999.77M Jumlah Bekalan 999,766,007.483053

Had Pasaran semasa UnitedStates National Debt Coin ialah $ 9.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USNDC ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999766007.483053. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.13K.