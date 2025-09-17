Lagi Mengenai USNDC

UnitedStates National Debt Coin Logo

UnitedStates National Debt Coin Harga (USNDC)

Tidak tersenarai

1 USNDC ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:22:22 (UTC+8)

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-0.71%

-3.45%

-3.45%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, USNDC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USNDC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, USNDC telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -3.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Maklumat Pasaran

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483053
999,766,007.483053 999,766,007.483053

Had Pasaran semasa UnitedStates National Debt Coin ialah $ 9.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USNDC ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999766007.483053. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.13K.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga UnitedStates National Debt Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga UnitedStates National Debt Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga UnitedStates National Debt Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga UnitedStates National Debt Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.71%
30 Hari$ 0+16.82%
60 Hari$ 0-19.18%
90 Hari$ 0--

Apakah itu UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Sumber

Laman Web Rasmi

UnitedStates National Debt Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UnitedStates National Debt Coin (USNDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UnitedStates National Debt Coin (USNDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UnitedStates National Debt Coin.

Semak UnitedStates National Debt Coin ramalan harga sekarang!

USNDC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Memahami tokenomik UnitedStates National Debt Coin (USNDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USNDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Berapakah nilai UnitedStates National Debt Coin (USNDC) hari ini?
Harga langsung USNDC dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USNDC ke USD?
Harga semasa USNDC ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UnitedStates National Debt Coin?
Had pasaran untuk USNDC ialah $ 9.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USNDC?
Bekalan edaran USNDC ialah 999.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USNDC?
USNDC mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USNDC?
USNDC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan USNDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USNDCialah -- USD.
Adakah USNDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
USNDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USNDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:22:22 (UTC+8)

