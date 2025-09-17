Unity (UTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.999593 24J Tinggi $ 1.0 Sepanjang Masa Harga Tertinggi $ 1.005 Harga Terendah $ 0.995814 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Unity (UTY) harga masa nyata ialah $0.9997. Sepanjang 24 jam yang lalu, UTY didagangkan antara $ 0.999593 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UTY sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.995814.

Dari segi prestasi jangka pendek, UTY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unity (UTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.48M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.48M Bekalan Peredaran 37.49M Jumlah Bekalan 37,489,280.4274

Had Pasaran semasa Unity ialah $ 37.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UTY ialah 37.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37489280.4274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.48M.