Universal BTC (UNIBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,372 $ 114,372 $ 114,372 24J Rendah $ 116,479 $ 116,479 $ 116,479 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,372$ 114,372 $ 114,372 24J Tinggi $ 116,479$ 116,479 $ 116,479 Sepanjang Masa $ 124,390$ 124,390 $ 124,390 Harga Terendah $ 35,703$ 35,703 $ 35,703 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +1.34% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

Universal BTC (UNIBTC) harga masa nyata ialah $116,133. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIBTC didagangkan antara $ 114,372 rendah dan $ 116,479 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIBTC sepanjang masa ialah $ 124,390, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 35,703.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIBTC telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +1.34% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Universal BTC (UNIBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 247.17M$ 247.17M $ 247.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 247.17M$ 247.17M $ 247.17M Bekalan Peredaran 2.13K 2.13K 2.13K Jumlah Bekalan 2,128.93022516 2,128.93022516 2,128.93022516

Had Pasaran semasa Universal BTC ialah $ 247.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIBTC ialah 2.13K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2128.93022516. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 247.17M.