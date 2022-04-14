Tokenomik Universal BTC (UNIBTC)
Universal BTC (UNIBTC) Maklumat
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network.
The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens.
Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts.
With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
Universal BTC (UNIBTC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Universal BTC (UNIBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Universal BTC (UNIBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Universal BTC (UNIBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token UNIBTC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token UNIBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik UNIBTC, terokai UNIBTC harga langsung token!
UNIBTC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju UNIBTC? Halaman ramalan harga UNIBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.