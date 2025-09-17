Lagi Mengenai UNIETH

Universal ETH Logo

Universal ETH Harga (UNIETH)

Tidak tersenarai

1 UNIETH ke USD Harga Langsung:

$4,987.98
$4,987.98$4,987.98
-0.20%1D
USD
Universal ETH (UNIETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:08:53 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,899.94
$ 4,899.94$ 4,899.94
24J Rendah
$ 5,011.76
$ 5,011.76$ 5,011.76
24J Tinggi

$ 4,899.94
$ 4,899.94$ 4,899.94

$ 5,011.76
$ 5,011.76$ 5,011.76

$ 5,430.83
$ 5,430.83$ 5,430.83

$ 1,525.18
$ 1,525.18$ 1,525.18

+0.27%

-0.20%

+5.75%

+5.75%

Universal ETH (UNIETH) harga masa nyata ialah $4,987.92. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIETH didagangkan antara $ 4,899.94 rendah dan $ 5,011.76 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIETH sepanjang masa ialah $ 5,430.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,525.18.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIETH telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +5.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Universal ETH (UNIETH) Maklumat Pasaran

$ 55.67M
$ 55.67M$ 55.67M

--
----

$ 55.67M
$ 55.67M$ 55.67M

11.16K
11.16K 11.16K

11,159.9353700916
11,159.9353700916 11,159.9353700916

Had Pasaran semasa Universal ETH ialah $ 55.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIETH ialah 11.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11159.9353700916. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.67M.

Universal ETH (UNIETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Universal ETH kepada USD adalah $ -10.291969087128.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Universal ETH kepada USD adalah $ +101.8817575440.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Universal ETH kepada USD adalah $ +1,388.2354004400.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Universal ETH kepada USD adalah $ +2,225.8491664859206.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -10.291969087128-0.20%
30 Hari$ +101.8817575440+2.04%
60 Hari$ +1,388.2354004400+27.83%
90 Hari$ +2,225.8491664859206+80.59%

Apakah itu Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

Universal ETH (UNIETH) Sumber

Laman Web Rasmi

Universal ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Universal ETH (UNIETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Universal ETH (UNIETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Universal ETH.

Semak Universal ETH ramalan harga sekarang!

UNIETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Universal ETH (UNIETH)

Memahami tokenomik Universal ETH (UNIETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNIETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Universal ETH (UNIETH)

Berapakah nilai Universal ETH (UNIETH) hari ini?
Harga langsung UNIETH dalam USD ialah 4,987.92 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNIETH ke USD?
Harga semasa UNIETH ke USD ialah $ 4,987.92. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Universal ETH?
Had pasaran untuk UNIETH ialah $ 55.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNIETH?
Bekalan edaran UNIETH ialah 11.16K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNIETH?
UNIETH mencapai harga ATH sebanyak 5,430.83 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNIETH?
UNIETH melihat harga ATL sebanyak 1,525.18 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNIETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNIETHialah -- USD.
Adakah UNIETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNIETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNIETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
