Universal ETH (UNIETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,899.94 $ 4,899.94 $ 4,899.94 24J Rendah $ 5,011.76 $ 5,011.76 $ 5,011.76 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,899.94$ 4,899.94 $ 4,899.94 24J Tinggi $ 5,011.76$ 5,011.76 $ 5,011.76 Sepanjang Masa $ 5,430.83$ 5,430.83 $ 5,430.83 Harga Terendah $ 1,525.18$ 1,525.18 $ 1,525.18 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -0.20% Perubahan Harga (7D) +5.75% Perubahan Harga (7D) +5.75%

Universal ETH (UNIETH) harga masa nyata ialah $4,987.92. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIETH didagangkan antara $ 4,899.94 rendah dan $ 5,011.76 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIETH sepanjang masa ialah $ 5,430.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,525.18.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIETH telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +5.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Universal ETH (UNIETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.67M$ 55.67M $ 55.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.67M$ 55.67M $ 55.67M Bekalan Peredaran 11.16K 11.16K 11.16K Jumlah Bekalan 11,159.9353700916 11,159.9353700916 11,159.9353700916

Had Pasaran semasa Universal ETH ialah $ 55.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIETH ialah 11.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11159.9353700916. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.67M.