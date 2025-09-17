Universal USDC (UUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24J Rendah $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 24J Tinggi $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Sepanjang Masa $ 18.19$ 18.19 $ 18.19 Harga Terendah $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Universal USDC (UUSDC) harga masa nyata ialah $2.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, UUSDC didagangkan antara $ 2.04 rendah dan $ 2.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UUSDC sepanjang masa ialah $ 18.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UUSDC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Universal USDC (UUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 737.20K$ 737.20K $ 737.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 737.20K$ 737.20K $ 737.20K Bekalan Peredaran 361.61K 361.61K 361.61K Jumlah Bekalan 361,609.0 361,609.0 361,609.0

Had Pasaran semasa Universal USDC ialah $ 737.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UUSDC ialah 361.61K, dengan jumlah bekalan sebanyak 361609.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 737.20K.