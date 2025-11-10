Universe Of Gamers Harga Hari Ini

Harga langsung Universe Of Gamers (UOG) hari ini ialah $ 0.00023248, dengan 7.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00023248 setiap UOG.

Universe Of Gamers kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 231,013, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M UOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UOG didagangkan antara $ 0.00021383 (rendah) dan $ 0.00023218 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00085665, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015259.

Dalam prestasi jangka pendek, UOG dipindahkan +1.93% dalam sejam terakhir dan -27.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Universe Of Gamers (UOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 231.01K$ 231.01K $ 231.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 231.01K$ 231.01K $ 231.01K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Had Pasaran semasa Universe Of Gamers ialah $ 231.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UOG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999916.812457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.01K.