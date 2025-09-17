Apakah itu Uniwhale (UNW)

Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, - We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet. - We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading. - Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime.

Tokenomik Uniwhale (UNW)

Memahami tokenomik Uniwhale (UNW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Uniwhale (UNW) Berapakah nilai Uniwhale (UNW) hari ini? Harga langsung UNW dalam USD ialah 0.00204496 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UNW ke USD? $ 0.00204496 . Lihat Harga semasa UNW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Uniwhale? Had pasaran untuk UNW ialah $ 17.12K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UNW? Bekalan edaran UNW ialah 8.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNW? UNW mencapai harga ATH sebanyak 0.984857 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNW? UNW melihat harga ATL sebanyak 0.00144181 USD . Berapakah jumlah dagangan UNW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNWialah -- USD . Adakah UNW akan naik lebih tinggi tahun ini? UNW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

