UniX (UNIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0002802 $ 0.0002802 $ 0.0002802 24J Rendah $ 0.00029395 $ 0.00029395 $ 0.00029395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0002802$ 0.0002802 $ 0.0002802 24J Tinggi $ 0.00029395$ 0.00029395 $ 0.00029395 Sepanjang Masa $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.23% Perubahan Harga (7D) -2.16% Perubahan Harga (7D) -2.16%

UniX (UNIX) harga masa nyata ialah $0.00029131. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIX didagangkan antara $ 0.0002802 rendah dan $ 0.00029395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIX sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.23% dalam 24 jam dan -2.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UniX (UNIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K Bekalan Peredaran 244.91M 244.91M 244.91M Jumlah Bekalan 244,909,531.89180413 244,909,531.89180413 244,909,531.89180413

Had Pasaran semasa UniX ialah $ 71.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UNIX ialah 244.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 244909531.89180413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.35K.