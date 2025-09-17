Lagi Mengenai UP

UnlockProtocolToken (UP) Maklumat Harga (USD)

UnlockProtocolToken (UP) harga masa nyata ialah $0.00294708. Sepanjang 24 jam yang lalu, UP didagangkan antara $ 0.00262281 rendah dan $ 0.00364607 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UP sepanjang masa ialah $ 0.084551, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00262281.

Dari segi prestasi jangka pendek, UP telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, -18.49% dalam 24 jam dan -19.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UnlockProtocolToken (UP) Maklumat Pasaran

$ 822.26K
$ 822.26K$ 822.26K

--
----

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

279.01M
279.01M 279.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UnlockProtocolToken ialah $ 822.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UP ialah 279.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.95M.

UnlockProtocolToken (UP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga UnlockProtocolToken kepada USD adalah $ -0.000668648278023308.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga UnlockProtocolToken kepada USD adalah $ -0.0015433846.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga UnlockProtocolToken kepada USD adalah $ -0.0017486440.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga UnlockProtocolToken kepada USD adalah $ -0.003271217712819622.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000668648278023308-18.49%
30 Hari$ -0.0015433846-52.36%
60 Hari$ -0.0017486440-59.33%
90 Hari$ -0.003271217712819622-52.60%

Apakah itu UnlockProtocolToken (UP)

Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UnlockProtocolToken (UP)

Berapakah nilai UnlockProtocolToken (UP) hari ini?
Harga langsung UP dalam USD ialah 0.00294708 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UP ke USD?
Harga semasa UP ke USD ialah $ 0.00294708. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UnlockProtocolToken?
Had pasaran untuk UP ialah $ 822.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UP?
Bekalan edaran UP ialah 279.01M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UP?
UP mencapai harga ATH sebanyak 0.084551 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UP?
UP melihat harga ATL sebanyak 0.00262281 USD.
Berapakah jumlah dagangan UP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPialah -- USD.
Adakah UP akan naik lebih tinggi tahun ini?
UP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
