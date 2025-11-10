Unstable Cult Harga Hari Ini

Harga langsung Unstable Cult (USC) hari ini ialah $ 0.00229806, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USC kepada USD penukaran adalah $ 0.00229806 setiap USC.

Unstable Cult kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,298,061, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B USC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01506928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00229806.

Dalam prestasi jangka pendek, USC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Unstable Cult (USC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Unstable Cult ialah $ 2.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USC ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.30M.