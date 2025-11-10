unstable dark coin Harga Hari Ini

Harga langsung unstable dark coin (USDARK) hari ini ialah $ 0.00007392, dengan 6.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDARK kepada USD penukaran adalah $ 0.00007392 setiap USDARK.

unstable dark coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 73,910, dengan bekalan edaran sebanyak 999.82M USDARK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDARK didagangkan antara $ 0.00004868 (rendah) dan $ 0.00008749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00037531, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002768.

Dalam prestasi jangka pendek, USDARK dipindahkan +1.48% dalam sejam terakhir dan -21.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

unstable dark coin (USDARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K Bekalan Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Jumlah Bekalan 999,816,070.376747 999,816,070.376747 999,816,070.376747

Had Pasaran semasa unstable dark coin ialah $ 73.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDARK ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999816070.376747. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.91K.