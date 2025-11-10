Tokenomik unstable dark coin (USDARK)

Tokenomik unstable dark coin (USDARK)

Lihat cerapan utama tentang unstable dark coin (USDARK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:59:17 (UTC+8)
USD

unstable dark coin (USDARK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk unstable dark coin (USDARK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 60.76K
$ 60.76K$ 60.76K
Jumlah Bekalan:
$ 999.82M
$ 999.82M$ 999.82M
Bekalan Edaran:
$ 999.82M
$ 999.82M$ 999.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.76K
$ 60.76K$ 60.76K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00037531
$ 0.00037531$ 0.00037531
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002768
$ 0.00002768$ 0.00002768
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

unstable dark coin (USDARK) Maklumat

⬛️ $USDARK is not a regular meme token, it is a meme token powered by many services 🖤 We have USDARK DEX for spot and perp markets also USDARK INDICATOR + Many tools and services are being integrated into USDARK.APP 🏴 the improvements never stop ⬛️ unstable dark coin, u buy it before u go to sleep and don't know if'll be millionaire or hobo by the time u wake up. ⚠️ WARNING: This token will consume your soul and possibly your savings ⚠️

Laman Web Rasmi:
https://usdark.app/

Tokenomik unstable dark coin (USDARK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik unstable dark coin (USDARK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDARK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDARK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDARK, terokai USDARK harga langsung token!

USDARK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDARK? Halaman ramalan harga USDARK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi