unstoppable coin Harga Hari Ini

Harga langsung unstoppable coin (UC) hari ini ialah $ 0.00000831, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UC kepada USD penukaran adalah $ 0.00000831 setiap UC.

unstoppable coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,299.58, dengan bekalan edaran sebanyak 998.81M UC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UC didagangkan antara $ 0.00000812 (rendah) dan $ 0.00000836 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001696, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000796.

Dalam prestasi jangka pendek, UC dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

unstoppable coin (UC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Bekalan Peredaran 998.81M 998.81M 998.81M Jumlah Bekalan 998,808,528.963153 998,808,528.963153 998,808,528.963153

Had Pasaran semasa unstoppable coin ialah $ 8.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UC ialah 998.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998808528.963153. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.30K.